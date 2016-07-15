Канадскую армию возглавил представитель украинской диаспоры
13:31, 15 июля 2016Мир
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Командующим канадской армии стал представитель украинской диаспоры Пол Винник.
Украинская диаспора в Канаде / УНИАН
Об этом посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил в Twitter.
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"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя в Альберте, принял командование Канадской Армии", - написал Ващук.
Prime Minister Trudeau congratulates Lieutenant-General Paul Wynnyk who today assumed command of the @CanadianArmy. pic.twitter.com/qZTJxOvKMN— CanadianPM (@CanadianPM) July 14, 2016
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также поздравил генерал-лейтенанта Павла Винника.
Командование канадской армией перешло к нему сегодня, 15 июля.
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