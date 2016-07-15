Олланд назвал нападение в Ницце терактом

Франция перенесла ужасный удар, заявил французский лидер Франсуа Олланд, выступая с обращением к нации после атаки грузовика на толпу в Ницце, передает The Telegraph.

По его словам, нельзя отрицать, что случившееся было терактом.

Президент Франции отметил, что жертвами нападения стали 77 человек, 20 раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших также есть дети. Совершивший атаку водитель грузовика был убит.

«Франция скорбит, Франции нанесли удар, но Франция будет сильна. Она будет сильнее, чем те, кто нанес ей удар», - заявил президент.

Олланд отметил, что принял решение привлечь к обеспечению безопасности дополнительные силы правоохранителей.

Кроме того, в стране будет на три месяца продлен режим чрезвычайного положения, действие которого должно было истечь 26 июля. Кроме того, он пообещал, что Франция усилит свои действия в Сирии и Ираке. «Мы будем продолжать бить тех, кто нападает на нас, в их логове», — сказал он.

Президент также заявил, что 15 июля он направится в Ниццу, чтобы оказать свою поддержку.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 77 человек.