Дальние бомбардировщики, вылетевшие из РФ, нанесли второй за два дня удар по территории Сирии

"Сегодня утром 6 дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетевших с аэродромов базирования на территории Российской Федерации, нанесли второй сосредоточенный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ в районах восточнее Пальмиры, а также городов Эс-Сухне, Арак и станции перекачки нефти Т-3 в провинции Хомс", — цитирует сообщение российского оборонного ведомства РИА Новости.

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Согласно сообщению, "ВКС России нарастили интенсивность ударов по объектам вооруженных формирований международных террористических организаций в районе города Пальмира".

Напомним, по данным минобороны РФ, утром 12 июля 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома базирования на территории РФ, нанесли сосредоточенный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе восточнее Пальмиры, Эс-Сухне и Арак.