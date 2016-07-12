Израиль впервые за 9 лет открыл для транспорта КПП на границе с Газой

Руководитель информационного отдела министерства по гражданским делам Палестины Мухаммед эль-Мукадиме сообщил агентству "Анадолу", что решение об открытии КПП принято по итогам длительных переговоров с израильской стороной.

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По его словам, уже в четверг в Газу проследуют легковые автомобили и автобусы. Представители Израиля не делали заявление по данному поводу.

В случае, если договоренность будет выполняться, то КПП "Бейт Ханун", который за последние 9 лет могли пересечь лишь владельцы дипломатических паспортов и в исключительных случаях рядовые граждане, вновь станет транспортной артерией в блокадный палестинский анклав.