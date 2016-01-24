Власти Израиля задержали двух лидеров ХАМАС

Власти Израиля в воскресенье задержали шесть палестинцев, в том числе двух высокопоставленных членов исламистского движения ХАМАС, в городе Хеврон, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на неназванного сотрудника палестинских сил безопасности, переадет РИА Новости.

По данным источника агентства, израильские силы безопасности провели рейды в жилых домах в нескольких районах города. Среди задержанных — бывший министр в составе правительства, сформированного под руководством ХАМАС в 2007 году, Иса аль-Джаабари, а также член Палестинского законодательного совета Хатем Кафиша.

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник сил безопасности страны, задержанные могли быть причастны к нападениям на израильтян и нарушениям дисциплины.

ХАМАС правит в палестинском секторе Газа с 2007 года. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония квалифицируют ХАМАС как террористическую структуру. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.