Власти Израиля задержали двух лидеров ХАМАС
Израильские силы безопасности задержали бывшего министра в составе правительства, сформированного под руководством ХАМАС в 2007 году, Ису аль-Джаабари, а также члена Палестинского законодательного совета Хатема Кафиша.
Власти Израиля в воскресенье задержали шесть палестинцев, в том числе двух высокопоставленных членов исламистского движения ХАМАС, в городе Хеврон, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на неназванного сотрудника палестинских сил безопасности, переадет РИА Новости.
По данным источника агентства, израильские силы безопасности провели рейды в жилых домах в нескольких районах города. Среди задержанных — бывший министр в составе правительства, сформированного под руководством ХАМАС в 2007 году, Иса аль-Джаабари, а также член Палестинского законодательного совета Хатем Кафиша.
Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник сил безопасности страны, задержанные могли быть причастны к нападениям на израильтян и нарушениям дисциплины.
ХАМАС правит в палестинском секторе Газа с 2007 года. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония квалифицируют ХАМАС как террористическую структуру. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.