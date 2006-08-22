КНДР готовится к худшему

КНДР считает начавшиеся в понедельник на южнокорейской территории ежегодные военные учения США и Южной Кореи подготовкой войны и угрожает принять ответные меры.

"Армия КНДР оставляет за собой право принять упреждающие меры в целях самообороны в тот критический момент, когда возникнет необходимости защитить свою страну", - говорится в заявлении военного руководства Северной Кореи, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что "данные учения практически аннулируют соглашение о перемирии", которым закончилась Корейская война 1950-1953 годов.

В последнюю неделю спецслужбы США распространили информацию о том, что Северная Корея может в ближайшее время провести подземное испытание ядерного устройства на полигоне, расположенном на северо-востоке КНДР.