"По законам военного времени": КНДР пригрозила разорвать дипломатические связи с США

Власти Северной Кореи намерены в одностороннем порядке прервать дипломатические отношения с США из-за введенных против КНДР санкций, сообщает Росбалт.

Отмечается, что единственным каналом связи между представителями стран служит представительство при ООН - "нью-йоркский канал".

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"6 июля Вашингтон ввел в отношении 22 организаций и высокопоставленных чиновников КНДР финансовые санкции. Все они, по мнению Белого дома, причастны к многочисленным нарушениям прав человека", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в "черный список" попал и лидер страны Ким Чен Ын.

Пхеньян введенные санкции считает "объявлением войны", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В северокорейском МИД также заявили, что, если санкции не будут отменены, страна будет решать этот вопрос по законам военного времени.