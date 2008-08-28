Парламент Грузии единогласно голосовал за разрыв отношений с РФ

Парламент Грузии вечером в четверг проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией и подтвердил статус российских войск на территории страны как "оккупационных".

Решение о проведении внеочередного заседания парламента Грузии было принято в связи с признанием руководством России независимости Абхазии и Южной Осетии.

За постановление, состоящее из семи пунктов, проголосовали единогласно 106 депутатов, - передает корреспондент "Новости-Грузия".

Согласно постановлению парламента, все вооруженные силы России в Грузии, в том числе миротворческие, являются оккупационными, а "территории Южной Осетии и Абхазия оккупированными Россией территориями Грузии".

Все вооруженные подразделения на территории Грузии, кроме грузинских, объявлены незаконными.

Парламент поручает правительству Грузии аннулировать все соглашения, которые предусматривают нахождение российских вооруженных подразделений на территории страны.

Согласно постановлению парламента, Грузия сохраняет за собой обязательства по документу по прекращению огня, заключенное при посредничестве Евросоюза.

Парламент поручает правительству Грузии расторгнуть дипломатические отношения с Россией.

Генпрокуратуре поручено изучить факты этнической чистки грузинского населения в зоне конфликта.