ЕЦБ пригрозил Словении судебным иском после рейда в Центробанке в Любляне

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо президента ЕЦБ Марио Драги, передает РБК.

«Изъятие информации, принадлежащей или используемой ЕЦБ, независимо от того, где она находится и является ли она секретной или нет, нарушает Протокол о привилегиях и иммунитетах Евросоюза», — написал Драги в письме генпрокурору Словении.

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Драги выразил официальный протест против «незаконного захвата информации ЕЦБ». Он призвал власти Словении устранить это нарушение. Также Драги сообщил, что ЕЦБ изучает возможные средства правовой защиты в соответствии со словенским законом.

6 июня агентство Reuters сообщало, что словенская полиция провела обыски в четырех местах в Любляне из-за возможных нарушений в капитальном ремонте в Центробанке Словении, который происходил в 2013 году. Места, где именно проходил рейд, не уточнялись. В Центробанке сообщили, что в отношении некоторых сотрудников банка ведется расследование.