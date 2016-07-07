ЕЦБ пригрозил Словении судебным иском после рейда в Центробанке в Любляне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) пригрозил подать судебный иск против властей Словении после того, как в Центробанке в Любляне прошел рейд, в ходе которого была изъята информация ЕЦБ.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо президента ЕЦБ Марио Драги, передает РБК.
«Изъятие информации, принадлежащей или используемой ЕЦБ, независимо от того, где она находится и является ли она секретной или нет, нарушает Протокол о привилегиях и иммунитетах Евросоюза», — написал Драги в письме генпрокурору Словении.
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Драги выразил официальный протест против «незаконного захвата информации ЕЦБ». Он призвал власти Словении устранить это нарушение. Также Драги сообщил, что ЕЦБ изучает возможные средства правовой защиты в соответствии со словенским законом.
6 июня агентство Reuters сообщало, что словенская полиция провела обыски в четырех местах в Любляне из-за возможных нарушений в капитальном ремонте в Центробанке Словении, который происходил в 2013 году. Места, где именно проходил рейд, не уточнялись. В Центробанке сообщили, что в отношении некоторых сотрудников банка ведется расследование.