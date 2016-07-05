Время новых союзов

Через два года огня и крови в Украине, на восточной границе Евросоюза, слома всех базовых правил международных отношений и существующей системы глобальной безопасности, геополитическое пространство Западного мира пришло в движение. Причиной тому стала не пролитая кровь украинцев во время сдерживания Европы от нового прихода российской орды. Причина кроется в новом геополитическом пожаре, - уже на Западе Европы. Brexit – референдум по выходу Великобритании из ЕС стал ледоколом устоявшейся европейской политики, не способной на адекватные реакции по отношению к самым острым вызовам для Европы в нынешнем столетии.

Но интереснее всего не столько финальный результат референдума, сколько реакция ключевых стран Евросоюза на Brexit. Похоже, Германия с Францией и некоторыми другими странами старой Европы ожидали возможности избавится от британского присутствия в Евросоюзе для восстановления нового цикла немецкого-французского доминирования на европейском континенте с опорой на российские ресурсы.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС стал ледоколом устоявшейся европейской политики

Это можно судить по следующим маркерам. Попытка Германии ослабить Великобританию через раздувание сепаратизма в Шотландии. Например, председатель комитета Бундестага по делам ЕС и соратник нынешнего канцлера Ангелы Меркель Гюнтер Кригбаум сразу после британского референдума заявил, что Германия и Евросоюз буду приветствовать вступление в ряды ЕС Шотландии, если последняя решить стать независимой. Берлин наверное забыл о собственной Баварии, которую вполне могут разыграть внешние игроки как ответную карту по вопросу сепаратизма.

Стоит обратить внимание и «молниеносный» план реформ ЕС от Германии и Франции, предусматривающий глубокую интеграцию стран-участниц Евросоюза, включая отказ от национальных армий, спецслужб, полное объединение законодательно поля, налоговой системы, передача миграционной политики и контроля над границами в один центр. По сути, подобный проект есть не что иное, как давний план Германии по восстановлению своего доминирования в Европе как базового шага для получения глобальной геополитической субъектности. Правы те украинские эксперты, которые говорят, что Берлин давно готовился к подобному сценарию. Это кстати, объясняет полное нежелание немецких чиновников и политиков оказывать серьезное давление на Путина с целью изменения его политики по отношению к Украине и Европе в целом.

Германия с Францией и некоторыми другими странами ожидали возможности избавится от британского присутствия в ЕС для восстановления нового цикла немецкого-французского доминирования на европейском континенте

Интересно, что страны «Вышеградской четверки» отказались быть статистами в процессе трансформации старого общеевропейского ЕС в новый германо-французский. В частности, министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что страны «Вышеградской четверки» сомневаются в актуальности франко-германских предложений относительного существенного углубления «политического союза» в ЕС. Обеспокоенность вызвали и жесткие предложения относительно общей политики безопасности.

На примере разных взглядов на общеевропейское будущее у большинства восточноевропейских членов Евросоюза и старой Европы есть основания предположить, что былого единства в рядах ЕС уже не будет. Скорее всего, Германия попробует вместе с Францией, Италией, Испанией, Нидерландами и некоторыми другими странами Европы создать более интегрированный блок с ориентацией на Берлин и Париж. Важной чертой данного блока будет курс на союз с путинской Россией, не смотря на полное отрицание Кремлем любых правил игры.

Восточноевропейские и северные государства Европы попробуют создать собственный центр влияния в нынешнем ЕС (хотя логично предположить, что изменение внутренних правил Евросоюза не за горами), где лидерами будут выступать Польша, Швеция, Литва и Румыния. Эта группа стран будет ориентироваться на Великобританию и США, а также на их военный ресурс для сдерживания России и блокировки объединения в «геополитическом экстазе» Берлина и Москвы. Для Украины данная группа стран, в случае ее четкого оформления, будет оптимальным внешнеполитическим союзом с долгосрочной перспективой.

Восточноевропейские и северные государства Европы попробуют создать собственный центр влияния в нынешнем ЕС

Кстати, уже скоро на экономическом форуме в польской Крынице планируется предложение о формировании межпарламентской ассамблеи стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Венгрия, Словакия) вместе с Румынией и Украиной. Эта идея имеет перспективу, хотя такие страны как Венгрия и Словакия ныне проводят весьма лояльную по отношению к России внешнюю политику.

Представляет интерес и заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что «без стран Восточного партнерства европейский проект является незавершенным». Учитывая категорическое нежелание Германии и других стран старой Европы предоставить Украине перспективу (пусть даже очень далекую) членства в ЕС, европейский проект в исполнении Польши будет существенно отличатся от немецкого. И у Варшавы будет что предложить Киеву.

Кстати, в качестве «предупредительного выстрела» англосаксов в сторону Германии в ее планах выдавливания Британии из ЕС может служить удар ФРС США по Deutsche Bank. По свидетельству представителей Федеральной резервной системы и МВФ, данный банк не прошел стресс-тест американской ФРС и ныне является самым большим источником риска среди глобальных системно-значимых банков.

В Европе сейчас наступает время новых геополитических союзов с ориентацией на разные центры силы

Вторым банком, не прошедшим стресс-тест ФРС стал испанский Santander Holdings USA.

В Европе сейчас наступает время новых геополитических союзов. С ориентаций на разные центры силы. Для Украины крайне важно понимать реальность перехода ЕС в новое качество. Еще важнее – выбрать свой путь в европейском проекте, четко отличая союзников и партнеров и те страны, которые будут использовать карту Украины в торге с Кремлем.

Прав на ошибки уже практически не осталось.

Роман Рукомеда