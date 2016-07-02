В Австралии проходят парламентские выборы
В Австралии открылись участки для голосования на очередных федеральных выборах, в результате которых должно быть сформировано новое правительство.
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Эксперты предсказывают, что правящая консервативная коалиция скорее всего сохранит власть в своих руках, хотя и может потерять несколько мест в парламенте.
Впрочем, лидер лейбористов Билл Шортен настаивает на том, что далеко не все еще решено.
Основными темами предвыборной кампании стали вопросы экономики, здравоохранения, иммиграции и однополых браков.
По наблюдению корреспондента Би-би-си в Сиднее Джона Доннисона, итоги голосования в Британии по вопросу о выходе из Евросоюза сыграли на руку нынешнему премьер-министру Малькольму Тернбуллу.
Австралийцы, вероятно, не решаться кардинально менять власть перед лицом возможных экономических проблем, связанных с Brexit.
Тем более, что в последнее время премьеры в Австралии надолго в своем кресле не задерживаются: если лейбористам все-таки удастся победить на выборах, Билл Шортен станет уже шестым премьер-министром страны за последние шесть лет.
Тернбулл обещает австралийцам сокращение налогов для наемных рабочих и мелкого бизнеса, Шортен, в свою очередь, в первую очередь обещает легализовать однополые браки.
Однако сюрприз могут преподнести менее крупные партии.
"Зеленые", имеющие пока десять сенаторов и одного депутата нижней палаты парламента, рассчитывают выиграть больше мест, засчет актуальности их ключевых пунктов политической программы: проблемы борьбы с глобальным изменением климата и решение ситуации с беженцами.
Также аналитики прогнозируют возвращение в большую политику Полин Хэнсон, основателя крайнеправой партии "Одна нация", известной своей радикальной антимигрантской риторикой.