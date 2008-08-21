Россия и Грузия обменялись заложниками.

В частности, в результате переговоров между представителями властей Грузии и российскими военными сегодня освобождены 63 мирных жителя грузинских сел Цхинвальского региона, сообщают «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Цхинвальского региона Шида КАРТЛИ.

"Российская сторона передала грузинской 63 человека - это все гражданские лица, жители сел Большого и Малого Лиахвского ущелий. Это те граждане Грузии, которые не успели покинуть зону конфликта до начала боевых действий и оставались в своих домах", - сообщили в пресс-службе губернатора.

"В основном это люди преклонного возраста, самому старшему из них - 90 лет. Некоторые из освобожденных пленников имеют следы побоев. Они говорят, что получили увечья, когда их брали в плен осетинские формирования", - отметили в пресс-службе.

Так же сообщается, что грузинская сторона передала России на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" 16 россиян.

По словам официального представителя регионального пограничного управления ФСБ РФ по Южному федеральному округу Сергея ЛИВАНЦОВА, с начала боевых действий в Южной Осетии эта уже восьмая передача россиян грузинской стороной, всего было передано 70 человек.