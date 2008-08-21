Для восстановления Грузии нужно около $1 миллиарда - эксперт

Грузии, по предварительным оценкам, потребуется около 1 млрд. дол. для урегулирования гуманитарного кризиса и восстановления инфраструктуры, разрушенной во время военной операции, сообщил УНИАН представитель Банка Грузии.

Собеседник агентства напомнил, что в результате обстрелов и авиаударов российской стороны был разрушен ряд гражданских объектов, в частности железнодорожные мосты в Гори, Поти и Сенаки.

По словам представителя Банка Грузии, 8 сентября Соединенные Штаты планируют проголосовать за пакет гуманитарной помощи стране, который будет направлен на восстановление экономики Грузии. Кроме того, грузинские финансовые учреждения активно сотрудничают сегодня с такими группами, как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития на предмет получения долгосрочного льготного займа.