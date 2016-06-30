Умер американский философ, социолог, футуролог Элвин Тоффлер
Американский филлософ, социолог, футуролог и автор книг "Шок будущего", "Третья волна" Элвин Тоффлер умер в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Тоффлер умер в своем доме поздно вечером в понедельник, 27 июня, в возрасте 87 лет. Информацию о его смерти подтвердила консалтинговая фирма Toffler Associates.
Элвин Тоффлер - американский философ, социолог и футуролог, один из авторов концепции постиндустриального общества. Родился в Нью-Йорке в 1928 году. С 1965 г. Тоффлер работает в качестве лектора в ряде американских университетов, таких как Корнельский университет и Новая школа социальных исследований, участвует в деятельности Фонда имени Рассела Сэйджа и Института по изучению будущего. В 1968-1983 годах Тоффлер постоянно приглашался как эксперт и консультант по проблемам стратегического развития в крупнейших американских корпораций — фонд Рокфеллера, IBM, AT&T и др.
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Тоффлер является автором книг "Шок будущего" (1970), "Третья волна" (1980) и др.
В своих работах Тоффлер констатирует наличие кризисных явлений в индустриальной системе, которые связаны с тем, что индустриальный мир вступает в новую стадию исторического развития, стадию технотронной цивилизации, которая уже не поддается законам индустриализма. Продвижение к «новому обществу» происходит в процессе развития супериндустриальной цивилизации.