Умер американский философ, социолог, футуролог Элвин Тоффлер

Об этом сообщает Bloomberg.

Тоффлер умер в своем доме поздно вечером в понедельник, 27 июня, в возрасте 87 лет. Информацию о его смерти подтвердила консалтинговая фирма Toffler Associates.

Элвин Тоффлер - американский философ, социолог и футуролог, один из авторов концепции постиндустриального общества. Родился в Нью-Йорке в 1928 году. С 1965 г. Тоффлер работает в качестве лектора в ряде американских университетов, таких как Корнельский университет и Новая школа социальных исследований, участвует в деятельности Фонда имени Рассела Сэйджа и Института по изучению будущего. В 1968-1983 годах Тоффлер постоянно приглашался как эксперт и консультант по проблемам стратегического развития в крупнейших американских корпораций — фонд Рокфеллера, IBM, AT&T и др.

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Тоффлер является автором книг "Шок будущего" (1970), "Третья волна" (1980) и др.

В своих работах Тоффлер констатирует наличие кризисных явлений в индустриальной системе, которые связаны с тем, что индустриальный мир вступает в новую стадию исторического развития, стадию технотронной цивилизации, которая уже не поддается законам индустриализма. Продвижение к «новому обществу» происходит в процессе развития супериндустриальной цивилизации.