Боевики ИГ отбили у сирийской оппозиции аэропорт Хамдан

Повстанцы из "Новой сирийской армии" (НСА) со вторника ведут наступление на город Альбу-Камаль, расположенный у границы с Ираком. Аэропорт расположен на расстоянии около 3 км от города, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Если приграничный город удастся отбить у ИГ, это будет серьезным ударом по логистике группировки. Будет перекрыто несколько маршрутов, связывающих силы ИГ в Ираке и в Сирии.

О взятии авиабазы НСА и правозащитники объявили в среду утром.

Как заявили представители оппозиционной группировки, операция проводится при поддержке армии Ирака, которая подходит к городу с другой стороны границы. Также повстанцам оказывает поддержку авиация коалиции под предводительством США.