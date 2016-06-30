Боевики ИГ отбили у сирийской оппозиции аэропорт Хамдан
Боевики группировки "Исламское государство" в ходе контратаки отбили у вооруженной оппозиции сирийский аэропорт Хамдан, захваченный повстанцами в ночь на среду.
Повстанцы из "Новой сирийской армии" (НСА) со вторника ведут наступление на город Альбу-Камаль, расположенный у границы с Ираком. Аэропорт расположен на расстоянии около 3 км от города, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Если приграничный город удастся отбить у ИГ, это будет серьезным ударом по логистике группировки. Будет перекрыто несколько маршрутов, связывающих силы ИГ в Ираке и в Сирии.
О взятии авиабазы НСА и правозащитники объявили в среду утром.
Как заявили представители оппозиционной группировки, операция проводится при поддержке армии Ирака, которая подходит к городу с другой стороны границы. Также повстанцам оказывает поддержку авиация коалиции под предводительством США.