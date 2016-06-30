Самый большой в мире неограненный алмаз не удалось продать с аукциона
Самый большой в мире неограненный алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат, выставленный для продажи на аукцион Sotheby's в Лондоне, продать не удалось.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Предполагалось, что камень размером с теннисный мяч может быть куплен примерно за 70 млн долларов, но торги были остановлены после того, как цена не смогла преодолеть отметку в 61 млн долларов.
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Алмаз был найден в ноябре 2015 года в Ботсване, так что власти этой страны должны были получить 60% от вырученной суммы в казну.
Первоначально камень весил около 1500 карат, но затем, как сообщили в добывшей его компании, он раскололся на две части.
Ранее УНИАН сообщал, что за $48,468 миллионов был продан на аукционе в Женеве редкий голубой бриллиант весом в 12,03 карата. Его цвет специалисты Геммологического института Америки (GIA) определили как "ярко фантазийный голубой", что является высшей оценкой цвета.