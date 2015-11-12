На аукционе в Женеве почти за $50 миллионов продан редкий голубой бриллиант (фото)

Как сообщает в четверг ТАСС, в организовавшем торговом аукционном доме Sotheby's заявили, что это - "мировой рекорд для драгоценных камней на аукционе".

Председатель международного подразделения аукционного дома по драгоценностям Дэвид Беннетт заявил журналистам, что речь идет о "новой рекордной цене за драгоценный камень и за карат".

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Бриллиант оценивался экспертами до начала торгов в $35-55 млн. Его цвет специалисты Геммологического института Америки (GIA) определили как "ярко фантазийный голубой", что является высшей оценкой цвета. Бриллиант с названием Blue moon ("Голубая луна") охарактеризован GIA как "чистый". К этой категории относятся одни из самых дорогих в мире бриллиантов, внутренние несовершенства которых не видны даже в лупу с десятикратным увеличением.

Согласно сообщению, алмаз весом 29,60 карата, из которого был огранен нынешний камень, был найден в январе 2014 года на шахте Куллинан в Южной Африке. Принадлежащая компании Petra Diamonds, эта шахта - одно из редких мест в мире, где добываются голубые бриллианты. Позже алмаз был продан базирующейся в Нью-Йорке компании Cora International за $25,6 млн.

Как отмечается, накануне на аукционе Christie's в Женеве за $28,55 млн был продан розовый бриллиант весом 16,08 карата. Это рекордная цена, уплаченная за камень такого качества и цвета. Его приобрел клиент из Китая, пожелавший остаться неизвестным. Не раскрыл своего имени и продавец бриллианта. Оценочная стоимость камня прямоугольной формы, размером примерно с почтовую марку составляла $23-28 млн. Речь идет о самом крупном бриллианте данного типа, который когда-либо выставлялся на аукцион.