Саакашвили не верит, что Россия выведет войска

Президент Грузии Михаил Саакашвили не верит, что Россия выполнит свое обещание и в ближайшие дни отведет войска на позиции, определенные решением Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта от 1999 года, заявил он в интервью информагентству Ассошиэйтед Пресс.

"То, что мы видим сейчас, - это чистая перегруппировка, а также что-то вроде маскировочной кампании "Смотрите, мы уходим", - сказал Саакашвили.

По его словам, российская армия уменьшает свое присутствие в некоторых занятых ей городах, но при этом "захватывает новые стратегические районы в Грузии".

Отвечая на вопрос, какие действия предпримет Грузия, если российские войска не покинут ее территорию, Саакашвили сказал, что не ожидает насилия, однако считает, что грузины могут начать в оккупированных районах "мирные акции протеста и пассивного сопротивления".