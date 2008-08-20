Крушение самолета в аэропорту Мадрида - около 150 жертв (фото)
18:37, 20 августа 2008Мир
2823
19 человек - в критическом состоянии
Жертвами крушения самолета в аэропорту Мадрида стали около 150 человек, сообщают службы чрезвычайных ситуаций Испании.
Как сообщает «Газета.ру», в то же время правительство страны подтвердило гибель 45 пассажиров. По заявлениям спасателей, в критическом состоянии находятся еще 19 жертв аварии.
|Фото Reuters
Самолет MD82 авиакомпании Spanair выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на четвертом терминале аэропорта. По предварительной версии, у машины загорелся двигатель.
Лайнер, на борту которого находилось около 160 пассажиров, должен был отправиться в Лас-Пальмас (Канарские острова).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter