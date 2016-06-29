Меркель: продление санкций против России ничто не останавливает

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ссылаясь на договоренность о прекращении огня на юго-востоке Украины, которая до сих пор не исполнена, Меркель заявила, что к продлению санкций нет никаких препятствий.

Читайте такжеПорошенко ожидает позитивных сообщений о санкциях против России на саммите ЕС

«Продление санкций ничто не останавливает», — заявила Меркель. Она отметила, что обсуждение ограничений против России на саммите лидеров ЕС заняло немного времени.

Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал, что более широкое обсуждение вопроса о санкциях и отношених Евросоюза с Россией состоится в октябре.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Европейский Союз согласовал продление экономических санкций против России за ее действия в Украине еще на полгода. Санкции предварительно продлены еще на полгода - до 31 января 2017 года. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС.