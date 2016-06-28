Путин заявил о разработке новой программы вооружений с акцентом на высокоточное оружие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на приёме в честь выпускников военных вузов.

«Продолжится оснащение войск перспективными образцами вооружения и техники, и именно такая задача ставится в Госпрограмме вооружения на 2018–2025 годы, проект которой сейчас разрабатывается. При этом акцент будет сделан на новейшее высокоточное оружие, на передовую технику и средства связи», - сказал Путин.

Он заявил, что из множества масштабных общенациональных задач важнейшей является укрепление Вооружённых Сил.

«Современные, хорошо оснащённые, мобильные армия и флот – это гарантия суверенитета и независимости Отечества, безопасности наших граждан, это весомый аргумент против любых попыток провокации, шантажа или давления на нашу страну», - сказал Путин.

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По его словам, стратегический курс на модернизацию и совершенствование Вооружённых Сил остаётся неизменным.

«То, что он был верным и проводился эффективно, убедительно подтвердили и действия наших ВКС и Военно-Морского Флота в Сирийской Арабской Республике. Будем и дальше оптимизировать структуры и численность армии и флота, выводить на новый уровень систему военного управления и координации частей и соединений, в том числе наше взаимодействие с союзниками», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в РФ действует госпрограмма вооружения на 2011-2020 годы, на которую выделено более 20 трлн рублей, и, кроме того, порядка 3 трлн рублей целевым образом было направлено на развитие предприятий ОПК.