Эксперт: если Грузия пропадет - Европе наплевать

Разногласия среди стран НАТО, участвовавших в апрельском саммите Альянса в Бухаресте, еще больше углубятся, считает президент грузинского Фонда стратегических и международных исследований Александр РОНДЕЛИ.

В интервью УНИАН он сказал: «Очевидно, что сейчас идет большая дипломатическая война, потому что если наши страны присоединятся к ПДЧ, это будет означать поражение России. Сейчас трудно что-то сказать, но я думаю, что различия во мнениях среди стран НАТО, которые были в Бухаресте, еще больше углубятся».

Как отметил А.РОНДЕЛИ, «события в Грузии откроют глаза многим, но в то же время нажим России на те страны, которые были против ПДЧ для Украины и Грузии, сильно возрос». «Недаром бывший канцлер Германии ШРЕДЕР заявил, что Грузию как виновницу войны нельзя принимать в НАТО», - сказал эксперт.

В тоже время он считает, что позиция США на этот раз будет более сильной, чем в Бухаресте. «Сейчас еще рано говорить, будет ли ПДЧ для Украины и Грузии в декабре, – дипломатическая борьба еще впереди», - сказал он.

А.РОНДЕЛИ убежден, что сейчас главное - убрать российские войска с территории Грузии.

«Сейчас Россия будет предлагать такой сценарий: НАТО не дает ПДЧ Грузии, тогда мы выведем свои войска с ее территории», - считает он.

«В тоже время, если Грузия «пропадет» – Европе наплевать, а вот проблемы в Украине намного более опасны для них, ведь это совсем рядом», - заявил эксперт.