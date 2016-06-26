В Евросоюзе разъяснили, как будет происходить "развод" с Британией

Европейский Союз сообщил детали процедуры выхода Британии из Европейского союза после того, как на референдуме 23 июня 51,9% голосовавших британцев выбрали Brexit.

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Согласно заявлению ЕС, Британия может формально запустить действие 50-й статьи Лиссабонского договора, описывающего процедуру выхода из Евросоюза, объявив об этом либо в письменной форме, либо устно.

Запуск 50-й статьи открывает двухлетний период, в течение которого должны быть завершены все формальные переговоры по выходу страны из ЕС, сообщает Русская служба Би-би-си.

В то время как будут вестись переговоры по 50-й статье, Великобритания будет связана всеми существующими законами и договорными обязательствами ЕС. Но по прошествии двух лет членство Британии в ЕС может быть прекращено.

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Британский премьер Дэвид Кэмерон сказал, что уйдет в отставку до октября с тем, чтобы начать процедуру выхода из Евросоюза смог его преемник, который, как ожидается, будет избран на конференции Консервативной партии в конце сентября.

Однако министры иностранных дел ЕС призвали Британию начать процедуру выхода из ЕС как можно скорее.

Представитель Европейского Совета - органа, определяющего приоритеты политики ЕС, - в субботу подчеркнул, что запуск 50-й статьи - это формальная процедура, инициируемая правительством Британии в Европейском Совете.

Касаясь формы запуска 50-й статьи, представитель ЕС сказал: "Это должно быть сделано в недвусмысленной форме с явным намерением ввести в действие 50-ю статью".

"Это должно быть либо письмо Европейскому Совету, либо официальное заявление на заседании Европейского совета, зафиксированное в официальной стенограмме встречи", - добавил представитель ЕС.

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Канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что Евросоюз не должен быть груб и высокомерен по отношению к Британии на переговорах о выходе страны из ЕС.

По ее словам, удержание других стран от выхода из Евросоюза не должно быть приоритетом на переговорах с Британией.

Меркель сказала, что надеется на "хорошую атмосферу" на переговорах с Британией: "(Выход – ред.) не должен длиться бесконечно, но я бы не боролась за максимально короткий временной интервал".

Итоги референдума привели к стремительному падению на британских рынках - фунт упал до минимальной отметки с 1985 года, сильно подешевели акции ведущих компаний.

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что итоги референдума могут вызвать волатильность на финансовых рынках и в экономике в целом, однако английский центробанк к этому готов.