Британия может возглавить ЕС в 2017 году, несмотря на Brexit

По установленному в ЕС порядку, пока нет никаких юридических оснований лишать Великобританию права председательствовать в Европейском Совете, высшем политическом органе Евросоюза.

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Как сообщают источники Би-би-си в руководящих структурах ЕС, лишиться этого права Британия может лишь в случае, если за это единогласно проголосуют все остальные 27 членов ЕС.

До тех пор пока не будет согласована дата выхода Британии из ЕС, Соединенное Королевство остается членом ЕС, со всеми проистекающими из этого правами и обязанностями.

Согласно действующему принципу ротации, Британия будет председательствовать в Европейском совете с июля по декабрь 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, призвав правительство этой страны как можно скорее реализовать соответствующее решение.