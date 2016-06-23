Референдум по Brexit: британцы сегодня решат вопрос о членстве страны в ЕС

В Великобритании утром в четверг, 23 июня, начинается референдум, на котором избирателям предстоит решить вопрос о членстве страны в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что участки во всех 382 избирательных округах открыты с 7 часов утра местного времени (09.00 по Киеву). Желающие смогут отдать свой голос вплоть до 22 часов (00:00 по Киеву). При этом официальные опросы при выходе с избирательных участков проводиться не будут. Телеканалам не разрешено давать прогнозы.

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Как ожидается, все голоса будут подсчитаны к утру 24 июня. Избирательная комиссия объявит об итогах референдума до начала рабочего дня в Великобритании.

Согласно самым последним опросам общественного мнения, проведенным социологическим институтом ComRes по заказу газеты Daily Mail 48 процентов британцев выступает за сохранение страны в ЕС, что на 6 процентов больше, чем тех, кто поддерживает Brexit.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, выход страны из Евросоюза обойдется ей в 30 миллиардов фунтов в ближайшие 4 года, что вынудит правительство страны поднять налоги и урезать финансирование социальных программ.