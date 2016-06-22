Bloomberg: Еще один исторический референдум в Европе

Об этом говорится в редакционной статье "Еще один исторический референдум в Европе", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Волноваться не о чем: непосредственной угрозы выхода Италии из ЕС нет. Референдум в Италии запланирован на октябрь, он касается плана премьер-министра Маттео Ренци по пересмотру политической системы страны. Но кандидаты от второй по величине партии страны, евроскептического "Движения пяти звезд", только что выиграли выборы мэра в Риме и Турине, поэтому вместе с популярностью партии, растут и шансы на референдум в стиле "брексита".

Октябрьский референдум в Италии может показаться несущественным. Но на самом деле, он очень важен. Непропорциональная структура конституции страны (которая предоставляет верхней и нижней палатам парламента равные полномочия) стала причиной постоянной смены правительств (63 со времен Второй мировой войны, если кто-то считает), что, в свою очередь, привело к раздутой бюрократии и политической коррупции. План Ренци позволит сократить размер и власть Сената, после чего Сенату гораздо труднее будет свергнуть правительство, но гораздо легче принимать законы.

Без институциональных реформ стабильное управление в Италии невозможно, так же как экономические реформы, необходимые для обеспечения сильного экономического роста и занятости. Несмотря на рост, экономика Италии по-прежнему меньше, чем была до финансового кризиса 2008 года, в прошлом году безработица составила чуть менее 12%.

В отличие от Ренци, у "Движения пяти звезд" нет единого взгляда на экономическую политику; в бедах Италии они винят в основном Европу и глобализацию. (Правда, движение все же обещает бороться с коррупцией и бюрократической неэффективностью).

Независимо от того, что произойдет в Великобритании на этой неделе, до октября Ренци стоит принять во внимание два урока кампании "брексита". Во-первых, паникерство неконструктивно и часто имеет обратный эффект. Во-вторых, избиратели хотят видеть план.

В этом вопросе Ренци винить не за что. Его нынешнее предложение – лишь часть масштабной программы институциональной реформы, которую он объявил, когда вступил в должность в 2014 году. Помогут ли эти реформы достичь поставленной цели, пока неясно; предыдущие попытки исправить систему голосования не сработали. Но его попытки заслуживают уважения.