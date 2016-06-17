Немецкие силовики обнаружили "подозрительные связи" стрелка из Орландо во франкфуртском аэропорту

Федеральное бюро расследований США в ходе проверки окружения Матина выявило подозрительные связи 29-летнего американского радикала с афганцем, работающим во франкфуртском аэропорту, сообщает в пятницу, 17 июня, Deutsche Welle со ссылкой на Focus.

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Отмечается, что этот 57-летний афганец несколько месяцев назад намеревался съездить из Франкфурта в США, чтобы посетить Омара Матина. Американские власти, однако, отказали ему во въездной визе без объяснения причин. Германские силовики теперь изучают эту информацию. Считается, что аэропорт Франкфурта-на-Майне особенно подвержен опасности терактов.

Как сообщал УНИАН, число жертв теракта составило 49 человек. Нападавший был также убит. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.