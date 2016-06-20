Число погибших в Карелии детей увеличилось до 15

Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, передает ТАСС.

"По последним данным найдены 15 тел погибших детей в Карелии", - написал омбудсмен на своей странице в Twitter.

Как позже рассказал изданию источник в оперативных службах республики, найденный 15-й погибший в Карелии ребенок не был зарегистрирован в лагере.

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"По предварительным данным, найденный ребенок не был в списках лагеря", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, о 15-м погибшем стало известно от детского омбудсмена Республики Карелия, которая находится на месте ЧП.

Как сообщал УНИАН, в составе туристической группы находилось 51 человек, из них четверо взрослых. Ранее были найдены тела 14 детей.