Силы безопасности Ирака освободили 350 заключенных из тюрьмы ИГ в Эль-Фаллудже
Силы безопасности Ирака освободили 350 человек из тюрьмы террористической группировки "Исламское государство" в городе Эль-Фаллуджа.
Медики иракских сил сообщают, что заключенные страдали от нехватки еды и воды, передает Русская служба Би-би-си.
Эль-Фаллуджа находилась под контролем ИГ в течение двух лет.
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Вооруженные силы Ирака заняли почти весь город, но боевики ИГ продолжают сопротивление. Прошлой ночью двое подрывников-самоубийц подорвали автомобили в городе, в результате чего несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно.
Представители благотворительных организаций в Ираке заявляют, что массовое бегство гражданского населения из Эль-Фаллуджи может привести к гуманитарной катастрофе.
За последние несколько дней город покинули около 30 тысяч человек.
Представитель Норвежского совета по делам беженцев сказал, что благотворительным организациям все труднее справляться с наплывом беженцев из Эль-Фаллуджи, которых необходимо обеспечить водой, продовольствием и лекарствами. Беженцы спят под открытым небом в переполненных лагерях.