Освобождение Фаллуджи от ИГИЛ: Иракская армия создала коридор для выхода мирного населения из города

Об этом в воскресенье, 12 июня, заявил представитель вооруженных сил Ирака, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По словам бригадного генерала Яхьи Расула, который является спикером объединенного командования операциями, коридор был создан еще накануне.

Создание коридора стало возможным после того, как правительственные войска вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с одного из районов города на западном берегу Евфрата. Этот район расположен напротив центра города, который лежит на восточном берегу реки.

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Создание коридора подтвердили и в благотворительной организации Норвежский совет беженцев. По данным ее представителя Карла Шембри, более четырех тысяч мирных жителей смогли покинуть город в течение последних суток. "Мы ожидаем, что еще тысячи людей смогут покинуть город в ближайшие дни".

Между тем, по данным ООН на 8 июня, с момента начала наступления иракских правительственных сил на Фаллуджу 23 мая, более 20 тысяч человек смогли покинуть город и пригород. Однако пути, которыми они убегали из города, являются опасными. Так, к примеру, есть данные, что как минимум более десяти человек утонули в Евфрате во время побега из города. В ООН обвиняли боевиков ИГ в том, что те используют гражданских как живой щит в Фаллудже.

Одновременно правительственные войска развивают наступление к югу от Мосула. Сообщается, что бронетехника правительственных войск при поддержке авиации международной коалиции под предводительством США и артиллерийского огня продвинулась в сторону одного села после того, как правительственные силы взяли под свой контроль еще одно село к югу от Мосула.

Боевики "Исламского государства" захватили Мосул, который на то время было вторым по численности населения городом Ирака, два года назад. Фаллуджа является вторым по значению населенным пунктом в стране в руках джихадистов.