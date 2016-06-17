Генерал НАТО рассказал, когда Альянс вернется к нормальным отношениям с Россией

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО, генерал Петр Павел, передает Радио Свобода.

"Что касается сотрудничества НАТО-Украина, то составляющей переговоров министров обороны, которые недавно закончились, было заседание Северо-атлантического совета плюс Украина, то есть формата НАТО-Украина. Переговоры такого формата состоятся с президентом Порошенко, на этот раз в Варшаве в июле", – отметил Павел на встрече в Праге.

Председатель военного комитета Альянса также напомнил, что "НАТО однозначно декларирует длительную поддержку Украины в политической области, то есть однозначно заявляет, что возвращение к нормальным отношениям с Россией не будет возможным вплоть до восстановления территориальной целостности Украины в ее существующих границах".

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Генерал Петр Павел подчеркнул, что "все страны нато однозначно заявили, что не намерены смириться с аннексией Крыма как с фактом, и все страны нато поддержали план сотрудничества с Украиной, ее Вооруженными силами".

"Сейчас существует пять трастовых фондов (для помощи НАТО Украине – Ред.) , – заявил генерал Петр Павел, – есть также ряд программ между странами-членами нато и Украиной в деле развития Вооруженных сил, обучения, развития Генерального штаба и министерства на основе стандартов альянса".

"У Украины есть очень подробно разработан план до 2020 года, чтобы достичь полного взаимного сотрудничества с альянсом", – отметил Павел.

Относительно возможного членства Украины в НАТО, "то это дело, которое требует прежде всего политических решений, но только тогда, когда будут выполнены все критерии. Пока думаю преждевременно об этом говорить. И Украина, украинское руководство, осознает, что дорога к выполнению всех требований – это ряд лет, если не десятки лет", – сказал Павел.