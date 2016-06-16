Российские футбольные фанаты избили туристов в Кельне
22:38, 16 июня 2016Мир
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Семь российских футбольных фанатов, которые возвращались с чемпионата Европы по футболу из Франции, в четверг, 16 июня, совершили нападение на трех испанских туристов в немецком Кельне.
REUTERS
Об этом сообщают немецкие издания Bild и Express, передает dw.com.
Нападение произошло на площади возле Кельнского собора около 19 часов вечера по местному времени.
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Сообщается, что два испанца серьезно пострадали, у третьего сломан нос. Полиции удалось задержать шесть нападавших, они проведут под стражей как минимум одну ночь. Седьмому фанату удалось скрыться.
Как заявил представитель полиции, фанаты направлялись в аэропорт, чтобы вылететь в Москву.
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