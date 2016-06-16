Российские футбольные фанаты избили туристов в Кельне

Об этом сообщают немецкие издания Bild и Express, передает dw.com.

Нападение произошло на площади возле Кельнского собора около 19 часов вечера по местному времени.

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Сообщается, что два испанца серьезно пострадали, у третьего сломан нос. Полиции удалось задержать шесть нападавших, они проведут под стражей как минимум одну ночь. Седьмому фанату удалось скрыться.

Как заявил представитель полиции, фанаты направлялись в аэропорт, чтобы вылететь в Москву.