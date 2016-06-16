В Швейцарии решили отозвать заявку на вступление в ЕС

За отзыв заявки проголосовали 27 сенаторов, против - 13, еще двое воздержались, сообщает РБК со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

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Ранее аналогичное решение принял Национальный совет, нижняя палата швейцарского парламента. Тогда за отзыв заявки выступили 126 членов парламента, против - 46, воздержались 18.

Заявка на вступление в ЕС была направлена в мае 1992 года. Однако в 2000 году жители Швейцарии на референдуме высказались против того, чтобы их страна стала членом союза.

Документ, как отмечает Neue Zürcher Zeitung, называли "бесполезным", "символическим" и "политически не существующим".