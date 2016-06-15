Пошел на рекорд: В РФ переназначили скандального генпрокурора Чайку еще на 5 лет

По закону РФ «О прокуратуре», вопрос о том, оставить ли Чайку во главе надзорного ведомства, решает Совет Федерации по представлению президента Владимира Путина, сообщает РБК.

Накануне два профильных комитета Совета Федерации — по конституционному законодательству и по обороне и безопасности — единогласно поддержали кандидатуру Чайки на должность генпрокурора.

За переназначение Чайки проголосовали все сенаторы единогласно. Голосование было тайное.

Читайте такжеРосреестр продолжает прятать данные вассалов Путина: в этот раз "стер" сыновей гепрокурора РФ Чайки

После этого Чайка принес присягу. Генпрокурор РФ поблагодарил Путина за назначение, подчеркнув, что оно означает высокую оценку профессионализма надзорного ведомства. Также он выразил благодарность верхней палате парламента, пообещав продолжить конструктивное сотрудничество. «Мы вас не подведем», — добавил он. К журналистам Чайка не вышел. «Он никогда у нас не делает пресс-подходов», — пояснили РБК в пресс-службе Совфеда.​

Полномочия Чайки истекают 22 июня 2016 года. Он занимает пост генпрокурора РФ с 2006 года, что уже составляет рекордный срок на этом посту. Среди его предшественников кресло генпрокурора дольше всех занимал Владимир Устинов, продержавшийся на этом месте шесть лет — с 2000 по 2006 год.

В среду перед переназначением​ Чайки соратники Навального пытались провести одиночные пикеты. Трое из них были задержаны.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи Чайки. В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

У Путина расследование антикоррупционного фонда о сыновьях Чайки назвали интернет-шалопайством.