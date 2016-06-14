СМИ: хакеры правительства РФ взломали сеть комитета Демократической партии США
Российским хакерам удалось взломать защищенную компьютерную сеть Демократической партии США. Все указывает на то, что взлом был шпионской акцией, а не работой обычных преступников.
Компьютерная сеть Демократического национального комитета США была сломана российскими хакерами. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание The Washington Post, которое цитирует работников комитета и безопасности экспертов, которых привлек комитет. В сообщении отмечается, что речь идет о "хакерах российского правительства".
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Россиянам удалось получить доступ ко всем электронным почтам и чатам, а также ко всей базе данных исследований по вероятному президентскому кандидату от Республиканской партии Дональда Трампа. Некоторые из хакеров имели доступ к компьютерам комитета в течение около года, что было обнаружено во время масштабной безопасности проверки.
В то же время, по данным Демократического национального комитета, финансовая, донорская или персональная информация не была целью хакеров, и это указывает на то, что взлом был шпионской акцией, а не работой обычных преступников.
«Нас воспринимают, как врага России, - заявил Шон Генри, глава компании, которая преодолевала последствия хакерской атаки. - Их работой, когда они просыпаются каждый день, является сбор разведывательных данных против политики, практики и стратегии правительства США".
Напомним, обозреватели отмечают, что Трамп является более выгодным президентским кандидатом для Кремля, чем экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Как сообщал УНИАН, немецкая Федеральная служба защиты конституции (BfV) сообщила, что за атаками на госучреждения стоит группа хакеров, которая называет себя Sofacy. В BfV есть основания считать, что ими руководит Россия.