СМИ: российские экипажи "Мистралей" расформированы

08:19, 15 декабря 2015
Мир
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Российские экипажи «Мистралей» расформированы.

REUTERS

Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил о завершении расформирования российских экипажей вертолетоносцев «Мистраль».

«Экипажи обоих «Мистралей» расформированы и назначены на надводные корабли военных флотов Российской Федерации», - заявил источник.

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Он уточнил, что подготовленное для вертолетоносцев российское оборудование доставлено в Россию за счет французского бюджета.

«Вопрос об использовании этого оборудования Египтом пока открыт. В случае, если египтяне не купят эту аппаратуру, она будет использоваться на российских боевых кораблях», - уточнил источник.

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Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.

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