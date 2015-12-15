СМИ: российские экипажи "Мистралей" расформированы

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.