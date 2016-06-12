"Это не интервью - это провокация": немецкий журналист об общении с пропагандисткой "России 1" (видео)

Зеппельт в интервью Дождю рассказал о поведении журналистов прокремлевского телеканала.

По его словам, сначала интервью шло хорошо, но вскоре журналистка начала задавать по-настоящему странные вопросы: платят ли ему за то, что он делает, сторонник ли он того, чтобы Россия не попала на Олимпиаду.

"И с каждым вопросом я все яснее понимал, что это не интервью — это провокация. Потом она спросила меня о том, что не имело никакого отношения к нашему последнему фильму, она хотела, не сходя с места, увидеть доказательства того, что изложено в первой документалке", - рассказал Зеппельт.

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Затем журналист объяснил Скабеевой, что не сможет этого сделать, у него нет с собой всех доказательств.

"Чем дальше, тем больше мне казалось, что это все не про интервью и не про фильм, а лично про меня. Я сказал Ольге, что больше не хочу говорить, и попросил уйти, я повторил это пять, 10 раз, она никак не реагировала. Потом где-то через полчаса я сказал: "Хорошо, тогда я сам вынесу ваши вещи, штатив, например", - вспоминает произошедшее Зеппельт.

И потом российская журналистка, по его словам, встала прямо перед дверью, она никуда не хотела уходить.

"Она не двигалась, так что я толкнул ее к выходу... Потом они все-таки вышли, и я подумал, что все закончилось, но оказалось, что они не покинули здание, они все еще стояли прямо перед моим номером. Тогда я сказал им, что вызываю полицию, они снимали меня, как папарацци снимают кинозвезд, сильно приближая камеру к лицу", - сообщил немецкий журналист.

Как сообщал УНИАН, немецкий журналист Хайо Зеппель, который снял фильм-расследование о допинговом скандале в России, вытолкал во время интервью журналистку пропагандистского канала "Россия 1".