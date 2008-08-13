Российские войска посчитали свои потери в Южной Осетии

Потери российских войск в Южной Осетии за все время конфликта составили 74 человека, 171 военнослужащий ранен, сообщил в среду на пресс-конференции в РИА Новости замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.

"Общие потери личного состава группировки на сегодняшний день составили 74 погибших, 171 - ранены, 19 человек считаются пропавшими без вести", - сказал Ноговицын.