Российские войска посчитали свои потери в Южной Осетии
12:50, 13 августа 2008Мир
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74 убитых, 19 пропавших без вести
Потери российских войск в Южной Осетии за все время конфликта составили 74 человека, 171 военнослужащий ранен, сообщил в среду на пресс-конференции в РИА Новости замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
"Общие потери личного состава группировки на сегодняшний день составили 74 погибших, 171 - ранены, 19 человек считаются пропавшими без вести", - сказал Ноговицын.
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