Израиль запретил въезд в страну на Рамадан 83 тысячам палестинцев

Об этом сообщает правительственная служба при израильском министерстве обороны COGAT, передает Би-би-си. В соответствии с решением властей палестинцам из сектора Газа и Западного берега реки Иордан запрещено навещать родственников в Израиле, посещать религиозные церемонии в Иерусалиме и путешествовать транзитом через аэропорт Тель-Авива.

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Как уточняет израильское ведомство, въезд и выезд для палестинцев будет разрешен только в гуманитарных или медицинских целях.

Израиль ввел эти меры на следующий день после стрельбы, устроенной предположительно двумя палестинцами в центре Тель-Авива. По последним данным, погибли четыре человека, 16 человек получили ранения.

Инцидент произошел в непосредственной близости от центрального военного штаба и комплекса зданий министерства обороны Израиля. В этом районе расположено также множество кафе и ресторанов.

Как отмечается в сообщении COGAT, запрет на въезд в Израиль распространяется в том числе на 204 родственников одного из нападавших.