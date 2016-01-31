На Западном берегу реки Иордан ранили троих израильских солдат, нападавший убит

15:35, 31 января 2016
Мир
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На Западном берегу реки Иордан в результате перестрелки ранены трое израильских солдат. Нападавший был застрелен.

REUTERS

Нападавший прибыл к блокпосту "Фокус" близ Рамаллы, вышел из автомобиля и открыл огонь.

Двое военнослужащих получили тяжелые ранения, еще один был ранен легко, сообщает Русская служба ВВС.

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Другие солдаты на блокпосту открыли ответный огонь и убили нападавшего. Блокпост находится неподалеку от еврейского поселения Бейт-Эль.

Около 500 тысяч израильтян живут в более чем 100 поселениях, построенных на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме – территориях, которые международное сообщество считает оккупированными Израилем. Израиль настаивает на законности поселений.

ООН и США выступают против расширения еврейских поселений на палестинских территориях, заявляя, что это подрывает процесс мирных переговоров.

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