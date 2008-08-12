Российская авиация продолжает бомбить Гори

Российская авиация сегодня продолжает бомбить город Гори.

Как передает Лента.Ruсо ссылкой на Reuters, при бомбардировке Гори российским самолетом утром во вторник пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что бои между российскими и грузинскими войсками идут в 20 километрах от Цхинвали. Гори находится примерно в 30 километрах южнее Цхинвали.

Грузинские войска оставили Гори в понедельник, 11 августа. Они были оттянуты для защиты Тбилиси.