Красный Крест встретился с пленными российскими пилотами

Представители Красного Креста посетили в Грузии двух российских пилотов, попавших в плен после того, как их самолеты были сбиты. Летчики передали записки своим семьям. Как говорится в сообщении AFP, пленные ранены.

Ранее газета "Коммерсант" назвала имя одного из пленных - Игорь Зинов. По данным издания, он служил штурманом-испытателем. Также сообщалось о гибели его сослуживца Игоря Ржавитина. ВВС России эту информацию не подтвердили.

Грузинские СМИ сообщали, что в плен взяты трое российских летчиков.

По официальным данным Генштаба РФ, за время боев Россия потеряла четыре самолета - три Су-25 и один Ту-22, напоминает Лента.ру.