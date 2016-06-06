ООН: 20 тысяч человек бежали из сирийского Манбиджа из-за боев
Около 20 тыс. жителей города Манбидж покинули дома из-за продолжающихся в этом районе боев между повстанцами, действующими при поддержке США, и экстремистской группировкой "Исламское государство".
Если бои продолжатся, то этот район могут покинуть еще 216 тыс. человек, говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Би-би-си.
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Повстанцы из Демократических сил Сирии при поддержке международной коалиции начали наступление на позиции исламистов на севере Сирии 1 июня. Цель операции - перекрыть боевикам "Исламского государства" доступ к турецкой границе. Повстанцы пытаются взять города - Табка, Манбидж и Ракка.
Одновременно с юга на Ракку, которая остается оплотом джихадистов, наступает армия Сирии.
В Сирии с 2011 года война унесла жизни свыше 250 тыс. человек. С февраля этого года в стране действует перемирие, достигнутое при посредничестве США и России.
Режим прекращения огня не распространяется на экстремистские организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.