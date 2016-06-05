Курды в Сирии приблизились к одному из бастионов ИГ - правозащитники

Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle.

Город является центром последней части территории вблизи границы с Турцией, который контролируют исламисты. Оно расположено на маршруте, который соединяет границу с фактической столицей ИГ в Сирии, городом Ракка, и используется исламистами для поставок и переправки иностранных бойцов.

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"Демократические силы Сирии" (ДСС) под руководством курдов и при поддержке США после нескольких дней ожесточенных боев находятся на расстоянии 5 километров к югу от стратегически важного города. Им удалось освободить шестерых женщин и 15 детей - представителей иракского меньшинства езидов.

В ходе боев, начиная с понедельника, 30 мая, погибли 32 гражданских - в основном из-за авиаударов коалиционных сил. Также были убиты 30 исламистов. В ДСС погибли 12 человек, сообщают правозащитники.

Как сообщал УНИАН ранее, сирийские курды заявляли, что достигли существенного прогресса в ходе наступления на захваченный боевиками экстремистской организации "Исламское государство" город Манбидж рядом с турецкой границей.