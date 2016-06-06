СМИ: Над сирийской провинцией Идлиб впервые зафиксировали российский противолодочный самолет Ту-142 (видео)

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Aviationist.

Издание приводит видео, которое якобы демонстрирует полет российского противолодочного самолета 5 июня.

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Самолет Ту-142М - это разведывательный и противолодочный вариант стратегического бомбардировщика Ту-95, которые РФ уже использовала для проведения воздушных ударов по наземным целям в Сирии.

Если подтвердится, что зафиксированный самолет действительно Ту-142, это будет первый случай применения этого самолета в воздушной кампании в Сирии.

Не исключено, что задачей самолета является слежение за американским авианосцем USS Truman CSG, который участвует в кампании против ИГИЛ.

Напомним, 3 июня истребители ВВС США впервые с 2003 года нанесли авиаудары по Ближнему Востоку с авианосца в Средиземном море.