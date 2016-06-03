США впервые с 2003 года нанесли удары по Ближнему Востоку со Средиземного моря
20:26, 03 июня 2016Мир
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Истребители ВВС США впервые с 2003 года нанесли авиаудары по Ближнему Востоку с авианосца в Средиземном море.
REUTERS
Об этом заявили в ВМС США, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что самолеты взлетели с авианосца Harry S. Truman, когда тот вошел в Средиземное море через Суэцкий канал. Удары наносились по террористической группировке «Исламское государство».
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В последний раз США наносили удары с авианосца в Средиземном море во время войны в Ираке в 2003 году, уточняет агентство.
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