Медведев сообщил о завершении «значительной части операции в Осетии»

Российский контингент завершил значительную часть операции по принуждению грузинской стороны к миру, заявил в понедельник президент России Дмитрий Медведев. По его словам, Цхинвали взят под контроль российского контингента.

При этом российский президент отметил, что российские миротворцы и дальше будут делать все для защиты российских граждан.

Газета.ру