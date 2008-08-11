Медведев сообщил о завершении «значительной части операции в Осетии»

12:29, 11 августа 2008
Мир
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Военные взяли контроль над Цхинвали

Российский контингент завершил значительную часть операции по принуждению грузинской стороны к миру, заявил в понедельник президент России Дмитрий Медведев. По его словам, Цхинвали взят под контроль российского контингента.

При этом российский президент отметил, что российские миротворцы и дальше будут делать все для защиты российских граждан.

Газета.ру

 

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