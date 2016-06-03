Польша подготовит 35 тысяч человек на случай защиты от России

Формирование этих сил территориальной обороны начнется в сентябре, и уже известно, кто их возглавит, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, передает Би-би-си.

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В состав этих подразделений войдут гражданские волонтеры, прошедшие воинскую подготовку.

Акцент в подготовке новых воинских частей будет сделан на противодействии противнику в условиях так называемой гибридной войны - наподобие конфликта на востоке Украины.

Ранее стало известно, что Польша также получит помощь от НАТО. Один из батальонов альянса будет размещен на территории страны, еще три - в соседних балтийских государствах - Эстонии, Латвии и Литве.

Общее число военнослужащих НАТО в этих батальонах составит 4 тыс. человек.

Окончательные детали этого размещения станут известны в ходе саммита альянса в Варшаве, который пройдет с 8 по 9 июля.