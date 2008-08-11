МВД Грузии: российская авиация нанесла удары близ Тбилиси

МВД Грузии заявляет, что сегодня утром российская авиация нанесла удары по военной базе и радарной устновке недалеко от Тбилиси. По сообщению «Радио Свобода», бомбардировкам и ракетному обстрелу подвергся и грузинский город Гори, к югу от Южной Осетии. Жертв нет. Разрушения незначительны. Российские военные говорят, что не располагают такой информацией. До этого Грузия сообщила, что вывела все свои войска из Южной Осетии. Перестрелки в Цхинвали прекратились. В штабе российских миротворцев подтвердили информацию о прекращении огня.