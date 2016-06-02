В сирийской Латакии произошел взрыв рядом с мечетью, есть жертвы - Reuters
В сирийском прибрежном городе Латакия произошел взрыв рядом с мечетью.
По данным сирийского государственного телевидения, в результате взрыва несколько человек погибли или получили ранения, их число не уточняется, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Взрыв произошел в то время, когда люди выходили из мечети после молитвы. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya называет случившееся терактом, уточняет агентство.
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На прошлой неделе, 23 мая, в Сирии произошла серия взрывов в сирийских прибрежных городах Тартус и Джабла. По информации Al-Masdar, прогремели семь взрывов. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, в результате серии атак погибли более 100 человек.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Террористы заявили, что атаки были направлены против алавитов.